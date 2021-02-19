Крымские спасатели эвакуировали 11 пассажиров двух автобусов под Феодосией

Крымские спасатели эвакуировали 11 пассажиров двух рейсовых автобусов, застрявших в снегу под Феодосией.

Об этом сообщил в МЧС Крыма.

«Поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в эвакуации пассажиров рейсового автобуса застрявшего в снегу на автодороге Орджоникидзе – Подгорное. По прибытии было установлено, что застряли два автобуса ПАЗ, в которых находилось 11 человек, в том числе несовершеннолетний. Все пассажиры были эвакуированы, в медицинской помощи никто не нуждался», – сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что сегодня сотрудники Главного управления МЧС по Республике Крым зафиксировали 11 происшествий, связанных с непогодой, в результате помощь получили 129 человек.

Почти месячная норма осадков выпала с ночи в Керчи и окрестностях. Высота снежного покрова достигает около полуметра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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