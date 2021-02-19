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Происшествия

Крымчанин нападал на женщин с ножом и пистолетом

Полицейские задержали 18-летнего симферопольца, подозреваемого в разбойных нападениях на женщин.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Следствием установлено, что подозреваемый отбирал у женщин телефоны и деньги. При этом он угрожал потерпевшим ножом и похожим на пистолет предметом.

«В вечернее время на улице Киевской мужчина подошел сзади к женщине, которая разговаривала по мобильному телефону. Приставив к горлу нож, он выхватил у нее телефон и скрылся», - сообщили в ведомстве и добавили, что потерпевшая лишилась не только гаджета стоимостью более 70 тыс. рублей, но и водительского удостоверения.

Второй эпизод произошел спустя несколько дней. На этот раз злоумышленник подкараулил жертву на улице Лермонтова. Угрожая похожим на пистолет предметом, он потребовал у потерпевшей телефон и денежные средства.

В ходе допроса мужчина сообщил, что похищенный телефон он продал за 15 тыс. рублей, а водительское удостоверение выбросил. Дома у подозреваемого были обнаружены вещи, в которых он совершал нападения.

Полицейские устанавливают причастность мужчины к похожим преступлениям. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении симферопольца заведено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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