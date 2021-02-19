Крым заработал в прошлом году на приватизации госимущества 6,7 млрд рублей

План по приватизации имущества, находящегося в госсобственности, был перевыполнен крымскими властями в прошедшем году, и принес в бюджет республики 6,7 млрд рублей.

Об этом говорится в проекте отчета о результатах приватизации имущества Республики Крым за 2020 год, опубликованном на сайте Государственного совета РК.

«По состоянию на 31 декабря 2020 года от приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, в бюджет республики поступили денежные средства в сумме 6,7 млрд рублей», – говорится в документе.

Также уточняется, что указанная сумма почти на 83 млн рублей превышает плановые показатели (101,26% от плана).

Ожидается, что годовой отчет о результатах приватизации имущества республики депутаты крымского парламента рассмотрят на заседании, которое состоится в пятницу.

Ранее сообщалось, что Ялта получила за год от приватизации муниципального имущества в 10 раз больше плана.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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