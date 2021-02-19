Власть
Крым заработал в прошлом году на приватизации госимущества 6,7 млрд рублей
План по приватизации имущества, находящегося в госсобственности, был перевыполнен крымскими властями в прошедшем году, и принес в бюджет республики 6,7 млрд рублей.
Об этом говорится в проекте отчета о результатах приватизации имущества Республики Крым за 2020 год, опубликованном на сайте Государственного совета РК.
«По состоянию на 31 декабря 2020 года от приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, в бюджет республики поступили денежные средства в сумме 6,7 млрд рублей», – говорится в документе.
Также уточняется, что указанная сумма почти на 83 млн рублей превышает плановые показатели (101,26% от плана).
Ожидается, что годовой отчет о результатах приватизации имущества республики депутаты крымского парламента рассмотрят на заседании, которое состоится в пятницу.
Ранее сообщалось, что Ялта получила за год от приватизации муниципального имущества в 10 раз больше плана.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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