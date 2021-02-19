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Власть

Крым заработал в прошлом году на приватизации госимущества 6,7 млрд рублей

08:47 пятница, 19 февраля 2021

План по приватизации имущества, находящегося в госсобственности, был перевыполнен крымскими властями в прошедшем году, и принес в бюджет республики 6,7 млрд рублей.

Об этом говорится в проекте отчета о результатах приватизации имущества Республики Крым за 2020 год, опубликованном на сайте Государственного совета РК.

«По состоянию на 31 декабря 2020 года от приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, в бюджет республики поступили денежные средства в сумме 6,7 млрд рублей», – говорится в документе.

Также уточняется, что указанная сумма почти на 83 млн рублей превышает плановые показатели (101,26% от плана).

Ожидается, что годовой отчет о результатах приватизации имущества республики депутаты крымского парламента рассмотрят на заседании, которое состоится в пятницу.

Ранее сообщалось, что Ялта получила за год от приватизации муниципального имущества в 10 раз больше плана.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Объем кредитования крымчан за год вырос на треть. Общий объем кредитов, предоставленных населению Республики Крым в 2020 году, составил почти 60 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом увеличился на 34,8%.

Тысяча жителей осажденного Севастополя получат по 75 тысяч рублей. В Севастополе определились с порядком выплат ветеранам, которые награждены знаком «Житель осажденного Севастополя».

Денег не хватает: дефицит годового бюджета Крыма вырос в три раза. Расходы крымского бюджета в 2021 году увеличены на 1,7%, а дефицит вырос в 2,8 раза.

Крым обошел Москву по стоимости бензина. Республика Крым и Севастополь оказались на 67-м и 57-м месте среди российских регионов по доступности бензина для населения.

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