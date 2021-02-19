Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -5
море +10
Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: мост закрыт, автобусы не ходят

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада

Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада

фото © Мэрия Феодосии

Снежные заносы остановили транспортное сообщение к поселкам Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное и Краснокаменка под Феодосией.

Как пояснили в администрации города, эти участки находятся в зоне ответственности «Крымавтодора».

«У нас большая проблема – нет транспортного сообщения с Орджоникидзе, Коктебелем, Щебетовкой, Курортным и Краснокаменкой. Мы выходим на руководство «Крымавтодора», но, учитывая, что в их зону ответственности попадает и Судак, они задействованы там и временно сообщения с поселками нет», - констатировали в администрации.

На внутригородских дорогах Феодосии работы ведут местные коммунальные службы. Первоочередные действия коммунальщиков направлены на то, чтобы не тормозить работу общественного транспорта, при этом множество городских улиц пока остаются не обработанными.

«Внимание коммунальщиков в первую очередь обращено на участки дорог, где пролегают маршруты общественного транспорта и на потенциально опасные участки - подъемы и спуски. У нас всегда проблемными считаются подъемы на Карантин, улицы Челнокова и Панова. На этих участках проведены работы, транспорт нормально ходит. После этого техника будет перекинута на другие улицы», - поясняют чиновники.

Отправление междугородних автобусов с Феодосийской автостанции остановлено на всех направлениях, кроме Симферопольского, по которому пока сохранен всего один рейс на 13.17.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Небывалый удар стихии: часть Крыма парализовало. Города восточного Крыма буквально завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер.

Крымский мост перекрыт из-за снегопада, на «Тавриде» заторы. Из-за обильных снегопадов в восточном Крыму движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 февраля.

В МЧС предупредили о сильном шторме в Азовском море. В Азовском море ожидается сильный северо-восточный и восточный ветер, его скорость в порывах будет достигать 24 м/с.

Снег и гололед в Крыму
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма

Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма

В Керчи в результате мощного снегопада выпало почти полметра снега. В море у берегов Крыма бушует штормовой ветер.

Снег и гололед в Крыму
Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада

Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада

Снежные заносы остановили транспортное сообщение к поселкам Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное и Краснокаменка под Феодосией.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 74 человек.

Актуальные темы

В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.

вчера

Снег и гололед в Крыму
«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу

«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу

На трассе «Таврида» сотрудники УГИБДД МВД по РК перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации