Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада

Снежные заносы остановили транспортное сообщение к поселкам Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное и Краснокаменка под Феодосией.
Как пояснили в администрации города, эти участки находятся в зоне ответственности «Крымавтодора».
«У нас большая проблема – нет транспортного сообщения с Орджоникидзе, Коктебелем, Щебетовкой, Курортным и Краснокаменкой. Мы выходим на руководство «Крымавтодора», но, учитывая, что в их зону ответственности попадает и Судак, они задействованы там и временно сообщения с поселками нет», - констатировали в администрации.
На внутригородских дорогах Феодосии работы ведут местные коммунальные службы. Первоочередные действия коммунальщиков направлены на то, чтобы не тормозить работу общественного транспорта, при этом множество городских улиц пока остаются не обработанными.
«Внимание коммунальщиков в первую очередь обращено на участки дорог, где пролегают маршруты общественного транспорта и на потенциально опасные участки - подъемы и спуски. У нас всегда проблемными считаются подъемы на Карантин, улицы Челнокова и Панова. На этих участках проведены работы, транспорт нормально ходит. После этого техника будет перекинута на другие улицы», - поясняют чиновники.
Отправление междугородних автобусов с Феодосийской автостанции остановлено на всех направлениях, кроме Симферопольского, по которому пока сохранен всего один рейс на 13.17.
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