Керченская «скорая помощь» пока не получала вызовов от оказавшихся в заторе автомобилистов

Бригады керченской «скорой помощи» пока не получали нестандартных вызовов в связи с погодными условиями и не выезжали к местам скопления транспорта в районе подходов к Крымскому мосту.

Об этом сообщила заведующая керченской станцией скорой медицинской помощи Ирина Нефедова.

«Нет, туда (к Крымскому мосту) вызовов не было пока, – рассказала она. – Нестандартных вызовов в связи с погодными условиями нет. Количество держится на одном уровне».

Нефедова уточнила, что из-за сильных снегопадов не все сотрудники керченской станции «скорой помощи» смогли добраться утром на работу, а на некоторые вызовы бригады могут добраться только с помощью сотрудников МЧС. «С трудом, не ко всем местам мы можем добраться, но тогда привлекаем МЧС – у нас еще с ночи все организовано таким образом, – сообщила она. – У нас не все сотрудники даже смогли добраться на работу, но предыдущая смена не уходила – продолжала работать, пока следующие сотрудники не приедут».

Ранее сообщалось, что на востоке Крыма за ночь выпало около месячной нормы осадков. Крымский мост перекрыли для расчистки от снега. К ликвидации последствий снегопада на мосту привлечено почти четыре десятка единиц техники и около 80 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский мост перекрыт из-за снегопада, на «Тавриде» заторы. Из-за обильных снегопадов в восточном Крыму движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 февраля.

В МЧС предупредили о сильном шторме в Азовском море. В Азовском море ожидается сильный северо-восточный и восточный ветер, его скорость в порывах будет достигать 24 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 февраля.