Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -5
море +10
Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: мост закрыт, автобусы не ходят

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

Керченская «скорая помощь» пока не получала вызовов от оказавшихся в заторе автомобилистов

10:57 пятница, 19 февраля 2021
Керчь

Бригады керченской «скорой помощи» пока не получали нестандартных вызовов в связи с погодными условиями и не выезжали к местам скопления транспорта в районе подходов к Крымскому мосту.

Об этом сообщила заведующая керченской станцией скорой медицинской помощи Ирина Нефедова.

«Нет, туда (к Крымскому мосту) вызовов не было пока, – рассказала она. – Нестандартных вызовов в связи с погодными условиями нет. Количество держится на одном уровне».

Нефедова уточнила, что из-за сильных снегопадов не все сотрудники керченской станции «скорой помощи» смогли добраться утром на работу, а на некоторые вызовы бригады могут добраться только с помощью сотрудников МЧС. «С трудом, не ко всем местам мы можем добраться, но тогда привлекаем МЧС – у нас еще с ночи все организовано таким образом, – сообщила она. – У нас не все сотрудники даже смогли добраться на работу, но предыдущая смена не уходила – продолжала работать, пока следующие сотрудники не приедут».

Ранее сообщалось, что на востоке Крыма за ночь выпало около месячной нормы осадков. Крымский мост перекрыли для расчистки от снега. К ликвидации последствий снегопада на мосту привлечено почти четыре десятка единиц техники и около 80 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский мост перекрыт из-за снегопада, на «Тавриде» заторы. Из-за обильных снегопадов в восточном Крыму движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 февраля.

В МЧС предупредили о сильном шторме в Азовском море. В Азовском море ожидается сильный северо-восточный и восточный ветер, его скорость в порывах будет достигать 24 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 февраля.

Снег и гололед в Крыму
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма

Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма

В Керчи в результате мощного снегопада выпало почти полметра снега. В море у берегов Крыма бушует штормовой ветер.

Снег и гололед в Крыму
Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада

Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада

Снежные заносы остановили транспортное сообщение к поселкам Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное и Краснокаменка под Феодосией.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 74 человек.

Актуальные темы

В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.

вчера

Снег и гололед в Крыму
«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу

«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу

На трассе «Таврида» сотрудники УГИБДД МВД по РК перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации