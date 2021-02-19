Какой сегодня праздник 19 февраля

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Сегодня, 19 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день китов (World Whale Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день китов и дельфинов (англ. World Whale and Dolphin Day) — праздник, учрежденный в 1986 году Международной китобойной комиссией (англ. International Whaling Commission — IWC). Его отмечают 23 июля, поскольку в этот день в 1982 году IWC проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов начиная с сезона 1985/1986.

Запрет вступил в силу 19 февраля 1986 года. В честь этого каждый год 19 февраля отмечают еще один праздник — Всемирный день китов. Его считают днем защиты и других морских млекопитающих. Иногда экологические организации разных стран совместно посвящают этот день защите какого-либо одного вида млекопитающих, над которым нависла угроза уничтожения.

День орнитолога России

19 февраля отмечается профессиональный праздник людей, чью профессию и чей труд невозможно отделить от понятия «призвание», – это работа людей, изучающих жизнь птиц. Называют их орнитологами.

День орнитолога – ведет свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Произошло это событие 19 февраля – отсюда и дата празднования, которая, к слову, отмечается в наши дни орнитологами и во многих государствах, бывших в ту пору Советскими республиками.

Вукола Телятник (Жуколы)

Народный праздник «Вукол Телятник» отмечается 19 февраля (по старому стилю - 6 февраля). В православном церковном календаре это день почтения памяти преподобного Вукола Смирнского, епископа. В народе его прозвали Телятником, поскольку на этот период приходится отел коров. Другие названия праздника: «Жуколы», «Телетник», «Тялятницы». Жуколами в простонародье назывались телята, родившиеся в феврале.

Также сегодня, 19 февраля, отмечают такие праздники:

- День военно-оркестровой службы ВС РФ

- День попечителей (National Caregivers Day) в США

- День смешивания разных красок

- Международный день перетягивания каната (International Tug of War Day)

- День рождения синоптической карты

- День мятного шоколада (National Chocolate Mint Day) в США

- День дарения книг в Армении

- День Васила Левского в Болгарии

- День флага Туркменистана

- День сотрудника финансовой полиции Кыргызстана

- День демократии в Непале

- День армии Мексики

- День Константина Бранкузи в Румынии

Сегодня именины празднуют: Иван, Феофил, Василий, Юлиан, Варсонофий, Максим, Мария, Вукол, Дорофея, Евласий, Каллиста, Ликарион, Марфа, Севастьян, Фавста, Фауст, Фотий, Христина.

Что происходило 19 февраля в прошлые годы

1793 - в связи с революцией во Франции императрица Екатерина II издала указ, которым прерывались все отношения с Францией, запрещался ввоз в Россию журналов и других сочинений из Франции.

1800 - консулом Франции стал генерал Наполеон I Бонапарт.

1855 - французский математик Леверье составил первую карту погоды (также по его совету во Франции начала разворачиваться сеть метеорологических станций).

1878 - американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на фонограф (первый прибор для записи и воспроизведения звука).

1915 - в ходе Первой мировой войны войска Антанты начали Дарданелльскую операцию (основные цели: захват проливов Босфор и Дарданеллы и города Константинополь), которая закончилась жестоким поражением союзников.

1921 - напечатан первый номер газеты «Труд» (основная аудитория люди в возрасте от 20 до 45 лет).

1954 - полустров Крым вышел из состава РСФСР и присоединился к Украине (данное решение принял генсек Никита Хрущов).

1992 - трезубец утвержден в качестве малого герба Украины, данное решение приняла Верховная Рада Украины.

1999 - премьер-министр Украины Павел Лазаренко задержан сотрудниками ФБР в США.

2008 - бессменный Лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики (это случилось предположительно из-за тяжелого состояния здоровья диктатора).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 февраля. Какие праздники будут завтра?

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