Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках

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Непогода привела к транспортному коллапсу в разных городах полуострова и на трассах между ними.

Очередной транспортный коллапс возник в разных городах Крымского полуострова и на трассах между населенными пунктами.

Так, в Керчи сбилось расписание общественного транспорта, в связи с чем толпы людей не могут дождаться автобусов на остановках. Междугороднее сообщение с городом приостановлено: автобусы в другие города региона и в Россию не выезжают. За ночь в Керчи и на востоке Крыма в целом выпала месячная норма осадков.

Ранее сегодня Крымский мост закрыли для движения автомобилей. Сотни машин застряли в многочасовых заторах в районе Керчи и транспортного перехода на материк.

Симферополь встал в серьезных заторах, автомобилисты жалуются на отсутствие коммунальной техники на дорогах. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по состоянию на 10:00 19 февраля в разных районах города возникли пробки из-за десяти дорожно-транспортных происшествий. Из-за гололеда многие водители не могут заехать на путепроводы и транспортные развязки.

Жители Севастополя сообщают о больших заторах в районе Стрелецкой бухты, Сапун-Горы, улиц Хрусталева, Юмашева, Матроса Кошки, Николая Музыки. С сегодняшнего дня в связи с работами на сетях водоснабжения и канализации перекрыта улица Карантинная. Ограничение движения будет действовать до 2 марта.

Экстренные службы просят крымчан и гостей республики не выезжать на трассу «Таврида», а также исключить движение в районе Ангарского и Грушевского перевалов, горы Ай-Петри и по горно-лесной местности.

Напомним, что первые в этом году сильные снегопады обрушились на Крым неделю назад. В преддверии непогоды «Крымавтодор» заявил о полной готовности к ликвидации последствий снегопадов и расчистке дорог, однако в городах и на трассах региона все равно возникла критическая ситуация из-за гололеда и аварий.

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Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада. Снежные заносы остановили транспортное сообщение к поселкам Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное и Краснокаменка под Феодосией.

Керченская «скорая помощь» пока не получала вызовов от оказавшихся в заторе автомобилистов. Бригады керченской «скорой помощи» пока не получали нестандартных вызовов в связи с погодными условиями и не выезжали к местам скопления транспорта в районе подходов к Крымскому мосту.

Небывалый удар стихии: часть Крыма парализовало. Города восточного Крыма буквально завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер.

Крымский мост перекрыт из-за снегопада, на «Тавриде» заторы. Из-за обильных снегопадов в восточном Крыму движение по Крымскому мосту временно приостановлено.