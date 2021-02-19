Снег и гололед в Крыму
Развитие сюжета: Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце ● Движение по Крымскому мосту открыто в сторону Краснодарского края России ● В Крыму возникли перебои в электроснабжении ● Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках ● Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда
Идет потепление: какой будет погода в Крыму на выходных
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В ближайшие выходные циклон отступит от Крыма, и на полуострове распогодится.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Заряды снега прекратятся в пятницу к 15.00, после чего в небе начнут появляться неустойчивые разрывы, и в субботу вовсе не будет осадков, погода будет солнечной. Пока что еще холодно: ночью -10…-15 градусов, а днем 0…-1 градус. С воскресенья, как только воздушный поток развернется на юго-запад, температура начнет повышаться. Ночью не ниже -3…-8 градусов, а днем около 0 до +3 градусов», - рассказал он.
По словам Тишковца, за последнюю пятидневку отклонение от нормы составляет от 5-6 до 9 градусов. Это считается не просто холодной, а аномально холодной погодой.
«По осадкам мы перевыполнили 100% всей месячной нормы. Этот циклон прошелся по всем регионам европейской части России. Больше всего эту непогоду ощутили жители Юга нашей страны: Крым, Кубань», - уточнил специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках. Непогода привела к транспортному коллапсу в разных городах полуострова и на трассах между ними.
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма. В Керчи в результате мощного снегопада выпало почти полметра снега. В море у берегов Крыма бушует штормовой ветер.
Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада. Снежные заносы остановили транспортное сообщение к поселкам Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное и Краснокаменка под Феодосией.
Керченская «скорая помощь» пока не получала вызовов от оказавшихся в заторе автомобилистов. Бригады керченской «скорой помощи» пока не получали нестандартных вызовов в связи с погодными условиями и не выезжали к местам скопления транспорта в районе подходов к Крымскому мосту.
Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце
Пока во всем остальном Крыму бушует снежная стихия, в Севастополе дворники, которые, еще утром были готовы усердно бороться с непогодой, вынуждены сушить лопаты на солнышке и сметать с тротуаров рассыпанную для гололеда соль.
В Крыму возникли перебои в электроснабжении
Сильный снегопад, метель и ветер стали причиной повреждения линий электропередачи в Крыму, больше всего пострадали сети Ленинского и Белогорского районов и города Судака.
Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках
Непогода привела к транспортному коллапсу в разных городах полуострова и на трассах между ними.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
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