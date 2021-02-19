Идет потепление: какой будет погода в Крыму на выходных

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В ближайшие выходные циклон отступит от Крыма, и на полуострове распогодится.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Заряды снега прекратятся в пятницу к 15.00, после чего в небе начнут появляться неустойчивые разрывы, и в субботу вовсе не будет осадков, погода будет солнечной. Пока что еще холодно: ночью -10…-15 градусов, а днем 0…-1 градус. С воскресенья, как только воздушный поток развернется на юго-запад, температура начнет повышаться. Ночью не ниже -3…-8 градусов, а днем около 0 до +3 градусов», - рассказал он.

По словам Тишковца, за последнюю пятидневку отклонение от нормы составляет от 5-6 до 9 градусов. Это считается не просто холодной, а аномально холодной погодой.

«По осадкам мы перевыполнили 100% всей месячной нормы. Этот циклон прошелся по всем регионам европейской части России. Больше всего эту непогоду ощутили жители Юга нашей страны: Крым, Кубань», - уточнил специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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