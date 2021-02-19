Движение по Крымскому мосту открыто в сторону Краснодарского края России

Движение по автомобильной части Крымского моста возобновлено в сторону Краснодарского края.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Возобновлено движение по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края», – сообщили в пресс-службе.

Дорожники продолжают расчищать трассу «Таврида» от снежных заносов. «Дополнительно к работе привлечены 10 единиц дорожной техники. В настоящее время в Ленинском и Кировском районе устраняют последствия ДТП», – добавили в пресс-службе.

С 15.30 проезд на «Тавриде» был ограничен от Белогорска до Керчи, по участку трассы от Симферополя до Белогорска пропускают только местных жителей. В четырех муниципалитетах на востоке Крыма действует режим угрозы ЧС.

Из-за низкой видимости движение на Крымском мосту было перекрыто с утра. В Керчи и окрестностях с ночи шел сильный снегопад, выпала почти месячная норма осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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