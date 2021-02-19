Снег и гололед в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму возникли перебои в электроснабжении ● Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках ● Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда ● Сотни автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Кубани ● Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс
Движение по Крымскому мосту открыто в сторону Краснодарского края России
Движение по автомобильной части Крымского моста возобновлено в сторону Краснодарского края.
Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».
«Возобновлено движение по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края», – сообщили в пресс-службе.
Дорожники продолжают расчищать трассу «Таврида» от снежных заносов. «Дополнительно к работе привлечены 10 единиц дорожной техники. В настоящее время в Ленинском и Кировском районе устраняют последствия ДТП», – добавили в пресс-службе.
С 15.30 проезд на «Тавриде» был ограничен от Белогорска до Керчи, по участку трассы от Симферополя до Белогорска пропускают только местных жителей. В четырех муниципалитетах на востоке Крыма действует режим угрозы ЧС.
Из-за низкой видимости движение на Крымском мосту было перекрыто с утра. В Керчи и окрестностях с ночи шел сильный снегопад, выпала почти месячная норма осадков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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