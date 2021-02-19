Для Константинова отставка мэра Симферополя стала «полной неожиданностью»

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Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что решение Елены Проценко уйти с поста главы администрации Симферополя стало для него неожиданностью.

«Скажу откровенно, ее заявление было совершенной неожиданностью для всех. Ничего не указывало на то, что это должно было произойти. Но мы взрослые люди, каждый принимает для себя то решение, которое считает важным. Поэтому нужно с уважением относиться к этому решению», – сказал Константинов журналистам.

По его словам, власти республики на данный момент рассматривают возможные кандидатуры на эту должность.

«Сейчас прорабатываем кандидатуры. Глава республики сейчас активно этим занимается в координации с депутатским корпусом. Пока исполняет обязанности (Валентин) Демидов, он опытный муниципальный работник, поэтому в этом плане ничего плохого не произойдет», – добавил председатель Госсовета Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 17 февраля сообщил о том, что мэр Симферополя Елена Проценко подала заявление об отставке по «собственному желанию». По его словам, Проценко приняла это решение, «оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей». Обязанности главы администрации временно возложены на вице-мэра Валентина Демидова.

В пятницу, 19 февраля, горсовет Симферополя единогласно проголосовал за отставку Проценко. Она руководила администрацией крымской столицы на протяжении одного года и четырех месяцев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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