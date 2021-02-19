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Власть

Депутаты Симферополя единогласно и с удовольствием отправили мэра в отставку

Депутаты Симферополя единогласно и с удовольствием отправили мэра в отставку

фото © aif.ru

На 37-й внеочередной сессии городского совета Симферополя все депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы администрации города Елены Проценко.

Об этом сообщили в горсовете.

Вопрос стоял первым в повестке сессии.

«На сессии присутствовали 28 депутатов, они единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы администрации Симферополя Елены Проценко», - уточнили в горсовете.

Как ранее сообщалось, 17 февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что мэр Симферополя Елена Проценко ушла в отставку. Ее обязанности были возложены на вице-мэра Валентина Демидова. Сама Елена Проценко сообщила, что ушла с должности по собственному желанию, и поблагодарила жителей крымской столицы за «доверие, активность, конструктивную критику и поддержку», а свою команду за работу. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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