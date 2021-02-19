Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?

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В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«По состоянию на 08:30 движение автомобилей в направлении Керчь – Краснодар частично восстановлено, замедлено. В направлении Краснодар – Керчь образовался затор длиной около одного километра при участии более 200 автомобилей. Из них 56 грузовых, 128 легковых, 8 автобусов», – говорится в сообщении.

На месте работают дорожные службы, силы и средства ГИБДД, МЧС России. Всего для ликвидации последствий непогоды привлечены 78 человек и 38 единиц техники. Пункт обогрева организован на базе школы № 4 (ул. Жени Дудник, 36) на 800 человек, для перевозки задействованы автобусы «НефАЗ». Кроме того, к месту затора подвозят горячее питье.

Почти четыре десятка единиц техники и около 80 человек привлечено к ликвидации последствий снегопада на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Всего для ликвидации последствий сложившейся ситуации привлечено 78 человек и 38 единиц техники», – сообщили в ведомстве.

В связи с обильным выпадением осадков ФКУ Упрдор «Тамань» сообщило о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна. Работы по расчистке могут занять от одного до нескольких часов, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

«Дорожная техника ведет расчистку подъездов к Крымскому мосту и самой переправы, выставлены посты ГИБДД, которые направляют автомобилистов в Керчь», – отметил заместитель министра транспорта республики Николай Лукашенко.

Гражданам рекомендовано временно воздержаться от поездок из Крыма на материковую часть России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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