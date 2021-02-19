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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: мост закрыт, автобусы не ходят

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

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Часть автобусов не вышли на маршруты в Симферополе

Некоторые автобусы не смогли выйти на маршруты общественного транспорта в Симферополе из-за снегопада.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Действительно, в городе с утра возникли проблемы с выходом общественного транспорта на некоторые маршруты. Из-за обильного ночного снегопада, перевозчики не смогли обеспечить выход единиц транспорта в полном объеме. Управление транспорта администрации держит ситуацию на контроле. Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме. Постепенно число единиц техники на маршрутах увеличивается», – отметили в горадминистрации.

По данным властей, сейчас в крымской столице в усиленном режиме работает 9 единиц специализированной техники муниципального бюджетного учреждения «Город», которые проводят очистку дорожного покрытия от снежных навалов и обрабатывают проезжую часть противогололедным реагентом.

Кроме того, на улицах крымской столицы работают 255 дворников МБУ «Город», которые занимаются ручной уборкой снега и посыпкой пешеходной зоны реагентом.

Также для предотвращения и устранения последствий возникновения опасных и аварийных ситуаций на территории городского округа дополнительно задействовано 370 работников муниципальных управляющих организаций.

После прошлого обильного снегопада в Симферополе в уборке снега и расчистке улиц было задействовано 11 городских спецмашин и еще 5 единиц привлеченной техники госпредприятия «Крымавтодор». По расчетам властей города, нормативное количество техники для Симферополя составляет 29 единиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Поезда по Крымскому мосту идут по расписанию. Снегопады не повлияли на железнодорожное сообщение Крыма с материковой частью России - движение поездов по Крымскому мосту в условиях непогоды осуществляется по расписанию.

Крымский мост в ближайшее время не откроют для движения. Движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий.

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