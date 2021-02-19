Бывшего главного архитектора Севастополя опять не смогли судить

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Рассмотрение дела бывшего главы департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко перенесено.

Соответствующее решение было принято Нахимовским судом Севастополя, так как адвокат подсудимого Василий Пьяникин на заседание не явился.

«От защитника – адвоката Пьяникина – поступила телефонограмма, что он не сможет явиться на заседание по состоянию здоровья и просит отложить на иную дату», – сообщила судья Татьяна Дядя.

Все участники процесса согласились с тем, что в отсутствие единственного защитника попирать права Александра Моложавенко и судить его невозможно, поэтому суд в очередной раз был перенесен. На этот раз на 10 утра 25 февраля.

Как ранее сообщалось, экс-главный архитектор Севастополя проходит по двум уголовным делам, в каждом из которых он обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.

Вместе с Моложавенко по объединенному делу проходят экс-начальник управления разрешительной документации департамента архитектуры Севастополя Сергей Верба и экс-начальник отдела управления Госстройнадзора и экспертизы Севастополя Савелий Бучков. Им вменяются статьи о превышении должностных полномочий, воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, а также служебном подлоге.

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы обвиняемые незаконно предоставили разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов апартаментов на Фиоленте без наличия централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, несмотря на допущенные нарушения норм строительного законодательства, ими незаконно выдано заключение о соответствии многоквартирного дома требованиям технических регламентов. Впоследствии подпорная стена на автопарковке указанного дома обрушилась.

Также бывший начальник управления департамента архитектуры и градостроительства незаконно отменил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Бульвар с объектами торговли по ул. Кесаева в г. Севастополе».

Отметим, что предварительное судебное заседание в Нахимовском районном суде Севастополя было назначено на 30 декабря 2020 года, однако оно было отложено из-за неявки в заседание подсудимого. В январе 2021-го в судебном заседании дважды объявлялся перерыв, а объявленная сегодня пауза будет уже третьей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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