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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: мост закрыт, автобусы не ходят

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

Более 30 спецавтомобилей задействовали для очистки «Тавриды» от снега

11:42 пятница, 19 февраля 2021

Более 30 единиц специальной техники задействовано в очистке трассы «Таврида» от снега.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Для обеспечения движения на трассе Таврида задействовано 35 единиц техники, которые занимаются снегоочисткой и обработкой дорожного покрытия. За текущие сутки израсходовано 300 тонн технической соли», – сообщили в пресс-службе.

На трассе дежурят наряды ГИБДД, транспорт пропускают группами для недопущения образования заторов. «Транспорт пускают дозированно со стороны Симферополя в сторону Керчи», – сообщили в УГИБДД МВД по Крыму.

На Крымском мосту израсходовали 70 кубометров водно-солевого раствора. Движение по нему пока не осуществляется из-за плохой видимости.

В Керчи и окрестностях с ночи идет сильный снегопад, выпала почти месячная норма осадков. Высота снежного покрова достигает около полуметра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поезда по Крымскому мосту идут по расписанию. Снегопады не повлияли на железнодорожное сообщение Крыма с материковой частью России - движение поездов по Крымскому мосту в условиях непогоды осуществляется по расписанию.

Крымский мост в ближайшее время не откроют для движения. Движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий.

«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу. На трассе «Таврида» сотрудники УГИБДД МВД по РК перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

Восстановить движение по Крымскому не могут. Движение по Крымскому мосту невозможно из-за плохой видимости.

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