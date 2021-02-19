Апокалипсис в Керчи: много аварий, автобусное сообщение остановлено

Автобусное сообщение с Керчью остановлено из-за сильных снегопадов и затора на дороге.
Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
«В Керчи на автовокзале мы дали команду останавливать автобусы, а в самом здании автовокзала организовывали пункт обогрева. Из автовокзала мы не выпускаем автобусы, которые должны были идти из Керчи в другие города или прибыли из других населенных пунктов», – сообщил Бороздин.
Глава администрации уточнил, что на расчистку подъездов к городу отправилась техника Росгвардии и военные, в самом городе работает пять единиц муниципальной техники и пять единиц техники госпредприятия «Крымавтодор».
Также, по данным Бороздина, МЧС организовало пункты обогрева на подъездах к городу в районе поселка Багерово Ленинского района. В пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что к месту затора также организован подвоз горячего питья.
Как передает kerch.fm, 19 февраля троллейбус занесло в сугроб. Пассажиры не отчаялись и начали его толкать на дорогу. Стоит отметить, что в этот момент проезжала снегоуборочная техника, которая проехала мимо и не расчистила дорогу, для общественного транспорта. Об этом сообщают керчане в соцсети.
А по дороге на Багерово 19 февраля автомобили и автобусы выкинуло в обочину, там же находится и снегочистящая техника. Из затора вытаскивать автомобили пытаются УАЗами, но ничего не получается. На месте находятся сотрудники МЧС, «но ничего сделать невозможно», - говорят местные жители.
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