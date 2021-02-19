Активисты в Крыму сообщают о получении «предостережений» от полиции

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В Крыму силовики вручают предостережения «о недопустимости несанкционированных акций» адвокатам, крымскотатарским активистам, гражданским журналистам и правозащитникам.

Такие предостережения получили уже в нескольких районах полуострова, сообщает «Крымская солидарность».

«На территории Республики Крым в период с 23 по 26 февраля 2021 года готовятся «акции экстремистского характера», – говорится в тексте предостережения.

В частности, данный документ был вручен адвокату Эмине Авамилевой, участнику протестных московских акций 2019 года Рустему Хощу, жителю Бахчисарая Мустафе Абдурахманову, корреспондентам «Крымской солидарности» Нури Абдурашитову и Мураджону Ибрагимову, активисту Ремзи Зудиеву, а также постоянному участнику различных общественных и правозащитных инициатив в Крыму Зеккию Куламетову. О попытке доставить в прокуратуру сообщила на своей странице Facebook Ленора Дюльбер.

Прокуратура Крыма в предостережении указывает, что «по имеющейся информации правоохранительных органов», акции планируют проводить сторонники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа совместно с общественным объединением «Крымская солидарность».

Адвокат считает вынесенное ей предостережение «необоснованным и незаконным», а также намерена обжаловать его в суде.

Официальные комментарии полиции в Крыму относительно данных предостережений нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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