Власть
Активисты в Крыму сообщают о получении «предостережений» от полиции
фото © Новости Крыма
В Крыму силовики вручают предостережения «о недопустимости несанкционированных акций» адвокатам, крымскотатарским активистам, гражданским журналистам и правозащитникам.
Такие предостережения получили уже в нескольких районах полуострова, сообщает «Крымская солидарность».
«На территории Республики Крым в период с 23 по 26 февраля 2021 года готовятся «акции экстремистского характера», – говорится в тексте предостережения.
В частности, данный документ был вручен адвокату Эмине Авамилевой, участнику протестных московских акций 2019 года Рустему Хощу, жителю Бахчисарая Мустафе Абдурахманову, корреспондентам «Крымской солидарности» Нури Абдурашитову и Мураджону Ибрагимову, активисту Ремзи Зудиеву, а также постоянному участнику различных общественных и правозащитных инициатив в Крыму Зеккию Куламетову. О попытке доставить в прокуратуру сообщила на своей странице Facebook Ленора Дюльбер.
Прокуратура Крыма в предостережении указывает, что «по имеющейся информации правоохранительных органов», акции планируют проводить сторонники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа совместно с общественным объединением «Крымская солидарность».
Адвокат считает вынесенное ей предостережение «необоснованным и незаконным», а также намерена обжаловать его в суде.
Официальные комментарии полиции в Крыму относительно данных предостережений нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские спасатели и дорожники достали из снежных переметов 53 автомобиля. Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных переметов 53 автомобиля.
Бывшего главного архитектора Севастополя опять не смогли судить. Рассмотрение дела бывшего главы департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко перенесено.
В Крым поступила техника для выявления взрывчатки и наркотиков. На посты досмотра в Крыму поступили ионно-дрейфовые детекторы «ИДД Кербер-Т».
При попытке выехать из Крыма задержан мужчина, находившийся в розыске. На КПВВ «Чонгар» украинские пограничники задержали гражданина, который находится в розыске, сообщают в Херсонском погранотряде Госпогранслужбы Украины.
Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце
Пока во всем остальном Крыму бушует снежная стихия, в Севастополе дворники, которые, еще утром были готовы усердно бороться с непогодой, вынуждены сушить лопаты на солнышке и сметать с тротуаров рассыпанную для гололеда соль.
В Крыму возникли перебои в электроснабжении
Сильный снегопад, метель и ветер стали причиной повреждения линий электропередачи в Крыму, больше всего пострадали сети Ленинского и Белогорского районов и города Судака.
Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках
Непогода привела к транспортному коллапсу в разных городах полуострова и на трассах между ними.
В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя
Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
17 февраля
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
9 часов назад
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма
6 часов назад
Небывалый удар стихии: часть Крыма парализовало
8 часов назад
Новый мэр Симферополя: кто он такой
17 февраля
Власти объяснили, почему не откроют Крымский мост
Проезд по Крымскому мосту откроют после ликвидации последствий ДТП в районе поселка Багерово: поврежденные авто препятствуют движению.