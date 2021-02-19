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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: мост закрыт, автобусы не ходят

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

Аксенов пообещал открыть движение по «Тавриде» после 14.00

11:37 пятница, 19 февраля 2021

Власти рассчитывают, что движение по трассе «Таврида» на востоке Крыма возобновится после 14.00.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Задача стоит – как можно быстрее запустить рабочее движение на трассе («Таврида»). Пока, ориентировочно, докладывают, что рабочее движение по «Тавриде» в районе Багерово будет возобновлено с 14.00, – сообщил Аксенов. – Там с одной стороны стоит около 50 легковых автомобилей, со стороны, условно, Симферополя».

По данным главы республики, для расчистки трассы брошены силы «Черноморнефтегаза», Росгвардии, МЧС и министерства обороны. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань», на «Тавриде» работает 35 единиц специальной техники.

В Керчи и окрестностях с ночи идет сильный снегопад, выпала почти месячная норма осадков. Из-за низкой видимости перекрыто движение на Крымском мосту.

Из-за осадков прервано автобусное соединение с Керчью. «В Керчи на автовокзале организовано горячее питание, около 120 легковых автомобилей и 8 автобусов находятся непосредственно на станции. Люди получают помощь», – уточнил Аксенов.

Высота снежного покрова на востоке полуострова достигает около полуметра.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский мост в ближайшее время не откроют для движения. Движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий.

«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу. На трассе «Таврида» сотрудники УГИБДД МВД по РК перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

Восстановить движение по Крымскому не могут. Движение по Крымскому мосту невозможно из-за плохой видимости.

Апокалипсис в Керчи: много аварий, автобусное сообщение остановлено. Автобусное сообщение с Керчью остановлено из-за сильных снегопадов и затора на дороге.

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