COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

Больница в Алуште возвращается к «доковидному» режиму. Власти Алушты заявили об улучшении ситуации с новой коронавирусной инфекцией в городе. Алуштинская центральная городская больница возвращается к обычному графику работы, сообщает пресс-служба городской администрации.
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