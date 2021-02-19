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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: мост закрыт, автобусы не ходят

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Коронавирус в Крыму

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

фото © iz.ru

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 74 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 367, при этом 10 257 человек уже выздоровели.

За сутки скончались трое пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 465.

В Крыму коронавирус подтвержден у 35 015 человек. Выздоровевших за весь период 30 681 человек, умерло 883 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На фоне снегопадов в Крыму падает выявляемость новых заражений. За 18 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Больница в Алуште возвращается к «доковидному» режиму. Власти Алушты заявили об улучшении ситуации с новой коронавирусной инфекцией в городе. Алуштинская центральная городская больница возвращается к обычному графику работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 78 человек, пятеро скончались. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.

Крымчане стали хуже соблюдать противоэпидемические меры. По результатам проверок, которые провел «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» выяснилось, что предприятия и организации ослабили противоэпидемические меры.

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