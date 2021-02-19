COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 74 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 367, при этом 10 257 человек уже выздоровели.

За сутки скончались трое пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 465.

В Крыму коронавирус подтвержден у 35 015 человек. Выздоровевших за весь период 30 681 человек, умерло 883 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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