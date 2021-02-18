Власть
Янукович назвал виновных в потере Крыма
фото © news.24tv.ua
Экс-президент Украины Виктор Янукович ответил на прозвучавшие из Киева обвинения в том, что он виновен в присоединении Крыма к России.
Накануне Верховная рада опубликовала приуроченное к годовщине Майдана заявление, в котором Янукович обвиняется в «подрыве национальных интересов Украины при поддержке РФ и создании условий, приведших к потере части территории государства».
В распространенном через личного адвоката заявлении Янукович назвал ответственными за потерю Крыма главных участников «государственного переворота в Киеве в 2014 году».
По его словам, именно из-за их действий жители Крыма и Донбасса отказались дальше находиться в составе Украины.
«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры. Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие – сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – заявил Янукович.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Приписки либо обилетили»: администрацию Ялты заподозрили в коррупции. Чиновников мэрии Ялты заподозрили в коррупции.
«Сама решила»: Проценко рассказа про свой уход с поста мэра Симферополя. Глава администрации Симферополя Елена Проценко, об отставке которой стало известно в среду, прокомментировала свое решение уйти с должности.
Новый мэр Симферополя: кто он такой. Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя. Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Янукович назвал виновных в потере Крыма
Экс-президент Украины Виктор Янукович ответил на прозвучавшие из Киева обвинения в том, что он виновен в присоединении Крыма к России.
Аксенов приказал дорожникам стоять с лопатами наперевес
До конца недели Крым получит 10,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог из резервного фонда правительства.
Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы
Ялта в течение 10 дней будет отмечать полуторавековой юбилей со дня рождения поэтессы Леси Украинки.
В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя
Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
24 часа назад
Новый мэр Симферополя: кто он такой
24 часа назад
В Севастополе растет новая свалка фото
Балка Бермана в Севастополе постепенно превращается в свалку твердых бытовых отходов. Неизвестные КамАЗами свозят туда мусор.