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Власть

Янукович назвал виновных в потере Крыма

13:48 четверг, 18 февраля 2021
Янукович назвал виновных в потере Крыма

фото © news.24tv.ua

Экс-президент Украины Виктор Янукович ответил на прозвучавшие из Киева обвинения в том, что он виновен в присоединении Крыма к России.

Накануне Верховная рада опубликовала приуроченное к годовщине Майдана заявление, в котором Янукович обвиняется в «подрыве национальных интересов Украины при поддержке РФ и создании условий, приведших к потере части территории государства».

В распространенном через личного адвоката заявлении Янукович назвал ответственными за потерю Крыма главных участников «государственного переворота в Киеве в 2014 году».

По его словам, именно из-за их действий жители Крыма и Донбасса отказались дальше находиться в составе Украины.

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры. Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие – сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – заявил Янукович.

В тексте использованы материалы: Новый день

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