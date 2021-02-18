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Общество

Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы

16:01 четверг, 18 февраля 2021
Ялта
Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы

фото © Википедия

Ялта в течение 10 дней будет отмечать полуторавековой юбилей со дня рождения поэтессы Леси Украинки.

Соответствующее постановление о подготовке и проведении в муниципальном образовании мероприятий, посвященных этой дате, подписала глава администрации города Ялта Янина Павленко.

«Основные мероприятия пройдут 25 февраля, в день рождения поэтессы. В полдень состоится возложение цветов к памятнику Леси Украинки, а затем в филиале Ялтинского историко-литературного музея на улице Екатерининская откроется экспозиция «Лесная песня Леси Украинки», посвященной 110-летию первой публикации драмы-феерии «Лісова пісня». Здесь же запланировано проведение «круглого стола» «Мотивы жизни Леси Украинки», – уточнила начальник управления культуры администрации Ялты Ирина Гришко.

По ее информации, в рамках юбилейных мероприятий, которые будут проходить в течение декады и завершатся 27 февраля, запланированы беседы, конкурсы чтецов, викторины, онлайн-презентации и выставки творческих работ учащихся в общеобразовательных школах, школах искусств, библиотеках и т.д.

Кроме того, подписанным главой администрации документом в ходе проведения мероприятий предусматривается соблюдение всех положенных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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