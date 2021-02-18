Власть
Власти думают, что стадион «Авангарад» в Ялте готов на 70 процентов
Физкультурно-оздоровительный объект строится под патронатом нацпроекта «Демография».
Генеральный застройщик провел ознакомительную экскурсию отчитавшись по этапам строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Аванград» (г. Ялта), где сообщил, что общая готовность строительно-монтажных работ составляет 70%.
Возведение объекта началось согласно мероприятиям, предусмотренным региональным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Во время обхода проводились работы по подведению внешних и внутренних инженерных сетей и необходимых коммуникаций к административному зданию, установке гипсокартонных стен, витражных окон, монтажу отопительных систем, благоустройству внутренней территории и др, сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).
Со слов застройщика, учебно-тренировочный центр будет введен в эксплуатацию в 2021 году.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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