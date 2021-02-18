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Происшествия

В Ялте у посетителя кафе украли деньги

19:11 четверг, 18 февраля 2021
Ялта

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего безработного, который обокрал жителя Ялты после совместного отдыха в одном из местных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как уточнили в ведомстве, в кафе пострадавший находился в компании малознакомого мужчины. Во время совместного распития алкоголя молодой человек уснул, а его приятель воспользовался ситуацией и украл деньги. Чтобы отвести подозрение, телефон и часть украденной суммы мужчина оставил бармену якобы для того, чтобы уберечь имущество приятеля.

Задержанный по подозрению в краже мужчина свою вину признал и пояснил, что похищенные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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