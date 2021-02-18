В Севастополе растет новая свалка

фото © Черный список. Севастополь

Балка Бермана в Севастополе постепенно превращается в свалку твердых бытовых отходов. Неизвестные КамАЗами свозят туда мусор.

Свидетелем очередного такого рейда большегрузной техники стал горожанин.

«КамАЗы каждый день едут с грунтом на территорию воинской части. Вряд ли они что-то строят, скорее зарабатывают на приеме грунта. Асфальтированная дорога, ведущая в балку, уже полуразбита от большегрузных машин», — сообщил очевидец в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, привезенный груз КамАЗы сбрасывали на заброшенной территории рядом с конечной остановкой автобуса № 93. На резонное возмущение севастопольца водители сообщили, что в этом месте планируется строительство парка «Патриот», однако никаких подтверждающих их слова документов не предоставили и быстро уехали.

И это не единственное место сброса отходов в балке Бермана, отмечает горожанин. Аналогичные свалки обнаружены недалеко от СТ «Корабел».

«Если вы не вмешаетесь, балка Бермана скоро превратится в полигон для вывоза ТБО», — обратился к Севприроднадзору севастополец.

Как выяснилось, сброс отходов в балке никак не связан с парком «Патриот». По словам директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Анны Митиной, никакой площадки «Патриота» в балке Бермана нет, и с вывозом мусора их организация не связана.

Источник в силовых структурах сообщил: информация о том, что к незаконной свалке могут быть причастны военные, вызывает сомнения. Скорее всего, это снова пример строительного беспредела застройщиков, предположил собеседник.

Это далеко не первый случай нелегального складирования мусора в балке Бермана. В феврале прошлого года сюда самосвалами свозили грунт и старый асфальт с площади Лазарева, где велась реконструкция. Попытки жителей местных садовых товариществ остановить сброс мусора своими силами не помогали.

По мнению некоторых общественников, решить проблему свалок в городе можно, только построив завод по переработке стройотходов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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