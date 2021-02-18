В Севастополе продолжаются ночные налеты на автомобили

Ночью в Гагаринском районе города неизвестные вскрыли две машины.

В Севастополе участились случаи ночных вскрытий машин во дворах. На этот раз инцидент произошел на улице Меньшикова. В ночь со вторника на среду неизвестные в одном из дворов разбили стекла в двух автомобилях. Об этом сообщил «ВКонтакте» владелец одной из пострадавших машин.

По словам горожанина, в его автомобиле злоумышленникам поживиться было нечем, а вот из соседнего неизвестные унесли два чемодана. О содержимом чемоданов в посте не сообщалось.

В пресс-службе севастопольского УМВД подтвердили, что в дежурную часть поступали сообщения о данных происшествиях, по ним сейчас проводится проверка.

Напомним, в начале февраля похожие случаи вскрытия сразу двух автомобилей произошли на улице Дмитрия Ульянова. Тогда источник в правоохранительных органах отметил возможную причастность к обоим случаям одних и тех же злоумышленников – эта версия проверялась.

Связаны ли нынешние случаи разбоя на улице Меньшикова с предыдущими, пока неизвестно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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