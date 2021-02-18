В Севастополе избили палкой пенсионерку

В Севастополе правоохранители задержали 44-летнего местного жителя, избившего пожилую женщиной, у которой снимал комнату в квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.

По данным полиции, инцидент произошел после совместного застолья. Квартирант и хозяйка начали ругаться, страсти раскалились настолько, что мужчина, схватив черенок от лопаты, начал угрожать женщине, а затем от угроз перешел к действиям.

«Квартирант нанес ей (хозяйке – ред.) несколько ударов и скрылся. Полученные травмы заставили потерпевшую обратиться в медицинское учреждение и сообщить о случившемся в полицию», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Несостоявшегося «Раскольникова» правоохранители задержали «по горячим следам».

Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статьям об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и умышленным причинением тяжкого вреда. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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