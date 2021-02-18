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Происшествия

В МЧС предупредили о сильном шторме в Азовском море

18:59 четверг, 18 февраля 2021

В Азовском море ожидается сильный северо-восточный и восточный ветер, его скорость в порывах будет достигать 24 м/с.

Главк МЧС России по Краснодарскому краю объявил штормовое предупреждение.

«В период с 18:00-21:00 час 18 февраля и до 15:00 19 февраля в восточной половине Азовского моря ожидается быстрое обледенение судов, сильный северо-восточный и восточный ветер с порывами до 24 м/с», - говорится в сообщении.

Жителям прибрежных территорий рекомендуют закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра вниз, погасить огонь в печах, закрыть газовые краны и не выходить из дома без особой необходимости.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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