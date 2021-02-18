В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник»

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Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.

Об этом в эфире программы «Без обмана» на телеканале «Миллет» сообщил глава комитета Госсовета республики по «народной дипломатии и межнациональным отношениям» Юрий Гемпель.

«Сейчас мы рассматриваем механизм реализации их пожеланий, – сказал депутат. – Я думаю, что первая группа у нас будет уже, наверное, в марте, и мы сможем оказать им содействие в прививке».

По его словам, желающие привиться российской вакциной иностранцы выражают к ней «особое доверие». «Я бы разделил этих людей на две группы. Первая – это те граждане, которые были в Крыму в рамках проектов по народной дипломатии. И вторые – никогда здесь не были – ни в России, ни в Крыму», – добавил Гемпель.

Ранее Гемпель поведал, что «политики из Европы изъявляют желание привиться в Крыму российской вакциной».

Вакцинация медиков и других целевых групп началась в Крыму 15 декабря 2020 года. Массовая вакцинация населения стартовала в регионе 18 января. По последним данным, в Крыму привито почти 30 тысяч человек. Очередь на вакцинацию в республике составляет около 15 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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