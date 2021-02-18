Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Суды штрафуют крымчан, не сдающих ковид-тесты ● В Крыму готовы прививать от COVID-19 до 200 тысяч человек в месяц ● Коронавирус в Севастополе вытеснил грипп ● COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек ● Четыре человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник»
фото © rbc.ru
Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.
Об этом в эфире программы «Без обмана» на телеканале «Миллет» сообщил глава комитета Госсовета республики по «народной дипломатии и межнациональным отношениям» Юрий Гемпель.
«Сейчас мы рассматриваем механизм реализации их пожеланий, – сказал депутат. – Я думаю, что первая группа у нас будет уже, наверное, в марте, и мы сможем оказать им содействие в прививке».
По его словам, желающие привиться российской вакциной иностранцы выражают к ней «особое доверие». «Я бы разделил этих людей на две группы. Первая – это те граждане, которые были в Крыму в рамках проектов по народной дипломатии. И вторые – никогда здесь не были – ни в России, ни в Крыму», – добавил Гемпель.
Ранее Гемпель поведал, что «политики из Европы изъявляют желание привиться в Крыму российской вакциной».
Вакцинация медиков и других целевых групп началась в Крыму 15 декабря 2020 года. Массовая вакцинация населения стартовала в регионе 18 января. По последним данным, в Крыму привито почти 30 тысяч человек. Очередь на вакцинацию в республике составляет около 15 тысяч человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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