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В Крыму заявили, что обнаружили суперсредство против рака и атеросклероза
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Чудодейственную силу гиперсоленого озера раскрыли местные и японские ученые.
Гиперсоленое Херсонесское озеро в Севастополе оказалось кладезем полезных веществ для человека и животных. К таким выводам пришли ученые севастопольского Института биологии южных морей им. О.А. Ковалевского РАН в результате совместного с японскими коллегами исследования водорослей.
Озеро находится на мысе Херсонес на территории военной части.
Живущая в Херсонесском озере нитчатая водоросль кладофора не съедобная, но является перспективным источником сырья для получения биологически активных веществ. Она богата белками, аминокислотами, минералами и незаменимыми жирными кислотами.
Кроме того, из растений возможно получать ценные медицинские пигменты, в том числе предшественники витамина А каротиноиды.
Также проводимые ранее исследования показали, что в кладофоре содержится в десять раз больше лютеина, чем в других морских родственниках водоросли.
По словам ведущего научного сотрудника ИнБЮМа Александра Празукина, уже сегодня водоросли признаны дешевым и эффективным ресурсом для получения полезных веществ. К тому же кладофора быстро разрастается.
«Кладофора способна образовывать донные и плавучие маты, которые чрезвычайно плотны: на квадратный метр может приходиться один-два килограмма сухой массы. С учетом того, что водоросль быстро размножается, даже на небольшом озере за лето можно получить целых десять тонн сухой кладофоры», – отметил ученый.
Ученые получили экстракт кладофоры из разных матов, и больше всего потенциально полезных для производства веществ обнаружили в нижнем, наиболее защищенном от солнечного света слое.
Важное свойство кладофоры, по словам соавтора исследования, научного сотрудника ИнБЮМа Елены Гуреевой, в ее способности синтезировать желтый пигмент, который организм человека производить не может, а его лечебные свойства очень ценны.
«Он <желтый пигмент> улучшает когнитивную функцию, снижает риск развития рака, оказывает существенное противовоспалительное действие, принимает активное участие в биохимических процессах в хрусталике и сетчатке глаза», – рассказала исследователь.
Еще один важный и очень редкий пигмент – сифонаксантин. О нем пока мало известно, но есть данные, что он может подавлять вызывающие атеросклероз процессы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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