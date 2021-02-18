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Происшествия

В Крыму задержан участник ДТП, в котором погибли трое полицейских

14:34 четверг, 18 февраля 2021

Следователи задержали жителя Кировского района Крыма, который допустил лобовое столкновение с полицейским автомобилем.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 2 февраля по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). С учетом стабилизации здоровья в настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержан житель Кировского района, он допрошен следователем по особо важным делам в качестве подозреваемого», – сообщила Постнова.

Автомобильная авария произошла 2 февраля на дороге Кировское – Приветное. «Служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, с включенными проблесковыми маячками выехал после оглашения приговора из Кировского районного суда в следственный изолятор Симферополя. На 10 километре автодороги Кировское – Приветное водитель Skoda, который ехал со стороны села Приветное в Кировское, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, после выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada», – сообщила Постнова.

Трое полицейских, находившихся в служебном автомобиле, в результате аварии скончались на месте. Еще один сотрудник полиции, а также подследственный, водитель Skoda и велосипедист с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. СК возбудил уголовное дело.

В настоящее время в рамках расследования проводятся 13 различных экспертиз, проведен следственный эксперимент в условиях, приближенных к тем, в которых произошло ДТП. Следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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