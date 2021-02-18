В Крыму воду одной из главных рек пустили по новому руслу

фото © Игорь Корсаков / YouTube

Военные строители пустили реку Бельбек в новое русло, чтобы в дальнейшем подавать воду оттуда жителям Севастополя.

Кадры пуска опубликовал на своем канале пользователь YouTube Игорь Корсаков.

«В 17.15 пустили воды Бельбека в новое русло, где находится ковшевой забор Бельбекского гидроузла», – прокомментировал он.

На опубликованном ролике видно, что строители убрали перемычку между старым руслом реки Бельбек и новым. Вода поступает в ковшевой водозабор, откуда в дальнейшем направится в построенный пруд-накопитель объемом 150 тысяч кубометров. Избыток воды будет сбрасываться в старое русло Бельбека ниже по течению.

Работы проводят специалисты военно-строительного комплекса минобороны России, они начались в конце октября прошлого года. На Бельбекском гидроузле, помимо нового русла, водозабора и накопителя, военные специалисты также строят водовод протяженностью 3 километра к городской системе водоснабжения.

Планируется ежесуточно подавать в Севастополь 50 тысяч кубометров воды. Полностью работы должны быть завершены до конца текущего месяца.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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