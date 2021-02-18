Происшествия
В Крыму пожарные за день потушили две бани
Вчера крымским пожарным поступило два сообщения и возгорании бань.
Пожары произошли в селе Лозовом Симферопольского района и селе Голубинка Бахчисарайского района.
Сообщение о пожаре в селе Голубинка поступило в 8:06. По прибытии пожарные обнаружили, что горит двухэтажная баня. Возгорание началось в помещении парилки на площади 5 кв.м.
Обнаружив очаг, огнеборцы в течение часа ликвидировали пожар. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции, во избежание повторного возникновения огня. Пострадавших при данном происшествии нет.
Сообщение о пожаре в Лозовом поступило в 19:05. В данном случае баня находилась на территории подворья, существовала угроза распространения огня на соседний дом.
«Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и подали воду в зону горения. В течение часа пожар был полностью ликвидирован на площади 50 кв.м.», — рассказали в пресс-службе МЧС РК.
При втором происшествии также никто не пострадал.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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