В Крыму пожарные за день потушили две бани

Вчера крымским пожарным поступило два сообщения и возгорании бань.

Пожары произошли в селе Лозовом Симферопольского района и селе Голубинка Бахчисарайского района.

Сообщение о пожаре в селе Голубинка поступило в 8:06. По прибытии пожарные обнаружили, что горит двухэтажная баня. Возгорание началось в помещении парилки на площади 5 кв.м.

Обнаружив очаг, огнеборцы в течение часа ликвидировали пожар. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции, во избежание повторного возникновения огня. Пострадавших при данном происшествии нет.

Сообщение о пожаре в Лозовом поступило в 19:05. В данном случае баня находилась на территории подворья, существовала угроза распространения огня на соседний дом.

«Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и подали воду в зону горения. В течение часа пожар был полностью ликвидирован на площади 50 кв.м.», — рассказали в пресс-службе МЧС РК.

При втором происшествии также никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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