Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +2
море +10

Происшествия

В Крыму пожарные за день потушили две бани

14:02 четверг, 18 февраля 2021

Вчера крымским пожарным поступило два сообщения и возгорании бань.

Пожары произошли в селе Лозовом Симферопольского района и селе Голубинка Бахчисарайского района.

Сообщение о пожаре в селе Голубинка поступило в 8:06. По прибытии пожарные обнаружили, что горит двухэтажная баня. Возгорание началось в помещении парилки на площади 5 кв.м.

Обнаружив очаг, огнеборцы в течение часа ликвидировали пожар. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции, во избежание повторного возникновения огня. Пострадавших при данном происшествии нет.

Сообщение о пожаре в Лозовом поступило в 19:05. В данном случае баня находилась на территории подворья, существовала угроза распространения огня на соседний дом.

«Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и подали воду в зону горения. В течение часа пожар был полностью ликвидирован на площади 50 кв.м.», — рассказали в пресс-службе МЧС РК.

При втором происшествии также никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крымских горах спасатели вытащили из снега два авто. Сотрудники «Крым-СПАС» минувшей ночью вытащили из снежного заноса на плато Караби-яйла два автомобиля.

В Симферополе легковушка загорелась во время движения. В Симферополе на дороге загорелся легковой автомобиль.

В крупном пожаре под Симферополем спасли двух человек. В пригороде Симферополя на пожаре в частном доме спасли двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

В Крыму женщина упала в смотровую яму и перестала чувствовать ноги. В Симферополе спасателям пришлось вытаскивать женщину из двухметровой смотровой ямы, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Власть
Янукович назвал виновных в потере Крыма

Янукович назвал виновных в потере Крыма

Экс-президент Украины Виктор Янукович ответил на прозвучавшие из Киева обвинения в том, что он виновен в присоединении Крыма к России.

Власть
Аксенов приказал дорожникам стоять с лопатами наперевес

Аксенов приказал дорожникам стоять с лопатами наперевес

До конца недели Крым получит 10,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог из резервного фонда правительства.

Общество
Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы

Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы

Ялта в течение 10 дней будет отмечать полуторавековой юбилей со дня рождения поэтессы Леси Украинки.

Власть
В Севастополе растет новая свалка

В Севастополе растет новая свалка фото

Балка Бермана в Севастополе постепенно превращается в свалку твердых бытовых отходов. Неизвестные КамАЗами свозят туда мусор.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации