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Общество

В Крыму найден новый съедобный гриб

В Крыму найден новый съедобный гриб

фото © Сергей Свирин|ВКонтакте

В Бахчисарайском районе Крыма обнаружен не встречавшийся раньше вид съедобных грибов — вешенка дубовая.

Фотографией находки грибники поделились в соцсетях.

В группе «Все растения Крыма» соцсети «Вконтакте» опубликованы фото необычной вешенки. По словам автора сообщения Татьяны Карпенко, вешенка дубовая селится не только на пнях, но и на валежнике и поврежденных стволах дубов.

«Гриб съедобный. Собирают молодые плодовые тела, так как с возрастом их мякоть становится жесткой. Их можно отваривать, пускать на жаркое и тушить; для заготовок они не используются», — отмечает крымчанка.

По ее словам, автор находки — Сергей Свирин. Однако в комментариях к публикации сам знаменитый крымский грибник и один из авторов «Красной книги Крыма» признается, что впервые вешенка дубовая была опознана и съедена Галиной Одинцовой.

«Для меня это все были обычные вешенки, но, если присмотреться, они отличаются. Вешенка дубовая имеет чешуйчатую шляпку и хорошо выраженную ножку, на которой иногда можно рассмотреть тонкую вольву . Ножки не так сильно срастаются, а скорее растут раздельно. Встречается редко в более влажных лесах», — добавил Сергей Свирин.

Грибник признался, что находил эти вешенки на склоне горы Биюк-Таушан в окрестностях села Счастливое Бахчисарайского района, а также в Байдарской долине.

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Крыму найден новый съедобный гриб

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