Власть
В Крым поступила техника для выявления взрывчатки и наркотиков
На посты досмотра в Крыму поступили ионно-дрейфовые детекторы «ИДД Кербер-Т».
Новые приборы способны обнаружить пары взрывчатых, боевых отравляющих, наркотических и других опасных веществ в сверхмалых концентрациях.
Работник охраны направляет на предмет досмотра заборник прибора, который в течении 3-5 секунд анализирует окружающий воздух и содержащиеся в нем примеси, а результат анализа выводится на экран прибора.
Первыми кто будет использовать прибор, стали работники постов подразделений транспортной безопасности Крымского отряда ведомственной охраны Минтранса России, с которыми провели занятия.
«В ходе занятий, группа работников изучила порядок применения и особенности эксплуатации данного комплекса. Через 2-3 дня практических занятий у них появятся необходимые навыки работы. Появление ИДД на постах предупредит возможные попытки провоза наркотических, взрывчатых и отравляющих веществ в зону ответственности наших подразделений, а также повысит уровень транспортной безопасности в регионе», — сообщил заместитель директора Краснодарского филиала – начальник Крымского отряда Олег Добровольский.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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