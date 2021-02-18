Водный кризис
Развитие сюжета: Климатолог заявил о возможном выходе Крыма из 20-летней засухи ● Жители Севастополя в шоке от «черной воды» в кране ● Снег не спасает: гидролог рассказала о ситуации с водой в Крыму ● Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов ● Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить Крым
Украина намерена окончательно заблокировать Северо-Крымский канал
фото © Новости Крыма
Украина достроит дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно заблокировать возможность подачи воды на полуостров.
Об этом заявил постоянный представитель украинского президента в АРК Антон Кориневич.
Северо-Крымский канала обеспечивал до 85% потребностей жителей Крыма в питьевой воде. Перекрытие канала в 2014 году привело к обмелению водохранилищ, перебоям в водоснабжении населенных пунктов, засолению почв.
В 2017 году Киев принял решение возвести дамбу на канале: на эти цели потратили почти 36 млн гривен (около 1,3 млн долларов), однако процесс не завершили.
В 2020 году, когда в Крыму возник серьезный дефицит воды из-за засухи, в Украине заговорили о возможности возобновления водоснабжения полуострова, что вызвало жаркие споры и скандалы.
И вот теперь власти Украины говорят о решении достроить канал.
«Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины», – заявил Кориневич на встрече с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.
По словам чиновника, правительство не намерено возобновлять подачу воды в Крым «до деоккупации».
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольцев встревожила информация о сносе исторического здания. Тревога ложная, утверждают власти.
В Севастополе растет новая свалка. Балка Бермана в Севастополе постепенно превращается в свалку твердых бытовых отходов. Неизвестные КамАЗами свозят туда мусор.
Крымчанка завела у себя в квартире 30 собак. Жительница Красноперекопска устроила у себя в квартире питомник. В помещении находятся 30 собак.
В этом году в Симферополе срубят минимум 141 дерево. В крымской столице на 2021 год получено разрешение на снос 141 дерева.
Крымчан удивила «адская» подсветка памятника героям войны фото
Власти Евпатории объяснили символизм нововведения.
Константинов помечтал об отмене водных графиков в Крыму
Столица Крыма может выйти на снятие ограничений по подаче воды к концу лета 2021 года.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя
Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
вчера
Симферополь оказался на грани банкротства
24 часа назад
Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы
Ялта в течение 10 дней будет отмечать полуторавековой юбилей со дня рождения поэтессы Леси Украинки.