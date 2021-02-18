Украина намерена окончательно заблокировать Северо-Крымский канал

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Украина достроит дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно заблокировать возможность подачи воды на полуостров.

Об этом заявил постоянный представитель украинского президента в АРК Антон Кориневич.

Северо-Крымский канала обеспечивал до 85% потребностей жителей Крыма в питьевой воде. Перекрытие канала в 2014 году привело к обмелению водохранилищ, перебоям в водоснабжении населенных пунктов, засолению почв.

В 2017 году Киев принял решение возвести дамбу на канале: на эти цели потратили почти 36 млн гривен (около 1,3 млн долларов), однако процесс не завершили.

В 2020 году, когда в Крыму возник серьезный дефицит воды из-за засухи, в Украине заговорили о возможности возобновления водоснабжения полуострова, что вызвало жаркие споры и скандалы.

И вот теперь власти Украины говорят о решении достроить канал.

«Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины», – заявил Кориневич на встрече с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.

По словам чиновника, правительство не намерено возобновлять подачу воды в Крым «до деоккупации».

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