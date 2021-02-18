Сколько человек привлекли за коррупцию в Крыму за 2020 год

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В минувшем году в Крыму прокуроры выявили почти две тысячи коррупционных правонарушений, к ответственности привлечены более 600 человек.

Об этом сообщил прокурор республики Олег Камшилов на заседании коллегии ведомства.

«В 2020 году прокурорами выявлено 1700 нарушений, внесено 620 представлений, по результатам рассмотрения которых 630 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. В суд направлено 22 иска на сумму 20 миллионов рублей», – сказал руководитель ведомства.

По словам Камшилова, треть выявленных коррупционных правонарушений – преступления небольшой и средней тяжести.

«В этом году необходимо принять дополнительные меры по выявлению и пресечению коррупционных преступлений в бюджетной, земельной и имущественной сферах», – добавил прокурор республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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