Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Две больницы и роддом в Крыму возвращаются к штатному режиму работы ● В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений ● В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник» ● Суды штрафуют крымчан, не сдающих ковид-тесты ● В Крыму готовы прививать от COVID-19 до 200 тысяч человек в месяц
Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Всего с начала пандемии зафиксировано 877 летальных случаев.
За сутки в Крыму подтверждено 126 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 898 человек. Выздоровевших за весь период – 30 550 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений. За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник». Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.
Суды штрафуют крымчан, не сдающих ковид-тесты. За неделю в Крыму передали в суды протоколы на 14 крымчан, которые пересекли границу и не сдали тест на COVID-19.
В Крыму готовы прививать от COVID-19 до 200 тысяч человек в месяц. Мощностей в Крыму хватает, чтобы прививать от коронавируса до 200 тысяч человек в месяц.
В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений
За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник»
Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.
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