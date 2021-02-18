Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Всего с начала пандемии зафиксировано 877 летальных случаев.

За сутки в Крыму подтверждено 126 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 898 человек. Выздоровевших за весь период – 30 550 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений. За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник». Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.

Суды штрафуют крымчан, не сдающих ковид-тесты. За неделю в Крыму передали в суды протоколы на 14 крымчан, которые пересекли границу и не сдали тест на COVID-19.

В Крыму готовы прививать от COVID-19 до 200 тысяч человек в месяц. Мощностей в Крыму хватает, чтобы прививать от коронавируса до 200 тысяч человек в месяц.