Севастопольцев встревожила информация о сносе исторического здания

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Тревога ложная, утверждают власти.

Информация о расчистке площадки для нового здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета вызвала тревогу севастопольцев — дом, расположенный по указанному адресу (Горпищенко, 2), согласно приказу Министерства культуры является предметом охраны исторического поселения федерального значения и относится к исторически ценным градоформирующим объектам.

В пресс-службе департамента капитального строительства города Севастополя сообщили, что запланирован демонтаж соседнего ветхого строения, не представляющего культурной ценности, а историческое здание будет отреставрировано.

Вся территория в будущем будет находиться в пользовании санкт-петербургского общеобразовательного учреждения.

Напомним: недавно в Севастополе разгорелся скандал из-за самовольного варварского ремонта одного из зданий Лазаревских казарм, которое занимает филиал Морской академии им. Ушакова.

Также сегодня стало известно о завершении нового здания прокуратуры на улице Советской, 37. Для этого был снесен старинный особняк, в котором, по имеющейся информации, жил консул Франции в Севастополе Луи Ге. Здание было вычеркнуто из списка объектов культурного наследия в 2016 году.

В тексте использованы материалы: Форпост

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