Власть
Руководитель госкомнаца Крыма Кангиев покинул должность
Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев покинул должность.
Об этом сообщил источник в Совете министров республики.
«Действительно, Альберт Османович Кангиев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сегодня подписан документ об отставке», – рассказал собеседник агентства.
В беседе с журналистами информационного агентства «Интерфакс» Кангиев подтвердил информацию о своем увольнении.
Альберт Кангиев был назначен председателем государственного комитета по межнациональным отношениям республики в ноябре 2019 года.
До Кангиева с октября 2017 года госкомнац Крыма возглавлял Ленур Абдураманов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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