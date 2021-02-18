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Власть

Руководитель госкомнаца Крыма Кангиев покинул должность

12:43 четверг, 18 февраля 2021

Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев покинул должность.

Об этом сообщил источник в Совете министров республики.

«Действительно, Альберт Османович Кангиев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сегодня подписан документ об отставке», – рассказал собеседник агентства.

В беседе с журналистами информационного агентства «Интерфакс» Кангиев подтвердил информацию о своем увольнении.

Альберт Кангиев был назначен председателем государственного комитета по межнациональным отношениям республики в ноябре 2019 года.

До Кангиева с октября 2017 года госкомнац Крыма возглавлял Ленур Абдураманов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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