Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (Гололедно - изморозевое отложение), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (Гололедно - изморозевое отложение), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый, ветер (местами северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - снег/обледенение (местами очень мокрый снег), уровень опасности оранжевый, ветер (местами северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (Гололедно - изморозевое отложение), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (очень сильный снег), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -8 до 2, ночью от -10 до -9 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 5, ночью около -1 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 95 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 4, ночью от -4 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -5 до 3, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -4 до 2, ночью около -4 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -3 до 3, ночью от -5 до -3 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 96 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -8 до 1, ночью около -8 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -5 до 0, ночью около -6 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 88 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -7 до 0, ночью около -7 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -8 до 0, ночью от -8 до -7 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 95 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 3, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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