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Происшествия

При попытке выехать из Крыма задержан мужчина, находившийся в розыске

08:49 четверг, 18 февраля 2021
При попытке выехать из Крыма задержан мужчина, находившийся в розыске

фото © Крым.реалии

На КПВВ «Чонгар» украинские пограничники задержали гражданина, который находится в розыске, сообщают в Херсонском погранотряде Госпогранслужбы Украины.

«Вчера в контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» прибыл гражданин Украины, который направлялся с территории временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что гражданин в соответствии с базой данных находится в розыске по ч. 2 ст. 367 УК «служебная халатность», – сказано в сообщении ведомства.

Пограничники утверждают, что передали мужчину представителям украинской полиции. Имя и фамилия задержанного не указаны, его комментарии отсутствуют.

Ранее в ведомстве сообщали, что жительница Киева пыталась дать взятку украинским пограничникам на пункте пропуска «Каланчак», чтобы попасть в Крым вопреки судебному запрету.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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