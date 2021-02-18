При попытке выехать из Крыма задержан мужчина, находившийся в розыске

фото © Крым.реалии

На КПВВ «Чонгар» украинские пограничники задержали гражданина, который находится в розыске, сообщают в Херсонском погранотряде Госпогранслужбы Украины.

«Вчера в контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» прибыл гражданин Украины, который направлялся с территории временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что гражданин в соответствии с базой данных находится в розыске по ч. 2 ст. 367 УК «служебная халатность», – сказано в сообщении ведомства.

Пограничники утверждают, что передали мужчину представителям украинской полиции. Имя и фамилия задержанного не указаны, его комментарии отсутствуют.

Ранее в ведомстве сообщали, что жительница Киева пыталась дать взятку украинским пограничникам на пункте пропуска «Каланчак», чтобы попасть в Крым вопреки судебному запрету.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На границе Крыма задержали «кабинет» стоматолога. Сотрудники Крымской таможни на пункте пропуска «Армянск» изъяли машину со стоматологическим оборудованием, которое владелец пытался ввезти на территорию полуострова без декларации.

На выходных в Крыму будут ловить пьяных автомобилистов. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей в период с 19 по 24 февраля сотрудники Госавтоинспекции РК будут проводить комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Нетрезвый водитель».

Севастополец подозревается в получении лишних денег от государства. Получал зарплату и одновременно – пособие по уходу за ребенком. В такой истории, предусмотренной Уголовным кодексом, подозревается севастопольский таксист.

Севастопольский политик оштрафован за ДТП с мотоциклом. Вину Иван Ермаков не признал, но штраф оплатил.