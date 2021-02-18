Происшествия
При попытке выехать из Крыма задержан мужчина, находившийся в розыске
фото © Крым.реалии
На КПВВ «Чонгар» украинские пограничники задержали гражданина, который находится в розыске, сообщают в Херсонском погранотряде Госпогранслужбы Украины.
«Вчера в контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» прибыл гражданин Украины, который направлялся с территории временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что гражданин в соответствии с базой данных находится в розыске по ч. 2 ст. 367 УК «служебная халатность», – сказано в сообщении ведомства.
Пограничники утверждают, что передали мужчину представителям украинской полиции. Имя и фамилия задержанного не указаны, его комментарии отсутствуют.
Ранее в ведомстве сообщали, что жительница Киева пыталась дать взятку украинским пограничникам на пункте пропуска «Каланчак», чтобы попасть в Крым вопреки судебному запрету.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
На границе Крыма задержали «кабинет» стоматолога. Сотрудники Крымской таможни на пункте пропуска «Армянск» изъяли машину со стоматологическим оборудованием, которое владелец пытался ввезти на территорию полуострова без декларации.
На выходных в Крыму будут ловить пьяных автомобилистов. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей в период с 19 по 24 февраля сотрудники Госавтоинспекции РК будут проводить комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Нетрезвый водитель».
Севастополец подозревается в получении лишних денег от государства. Получал зарплату и одновременно – пособие по уходу за ребенком. В такой истории, предусмотренной Уголовным кодексом, подозревается севастопольский таксист.
Севастопольский политик оштрафован за ДТП с мотоциклом. Вину Иван Ермаков не признал, но штраф оплатил.
В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений
За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник»
Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.
В Севастополе растет новая свалка фото
Балка Бермана в Севастополе постепенно превращается в свалку твердых бытовых отходов. Неизвестные КамАЗами свозят туда мусор.
В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя
Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
19 часов назад
Новый мэр Симферополя: кто он такой
19 часов назад
Симферополь оказался на грани банкротства
16 часов назад
Зима обошла стороной крымский поселок фото
15 часов назад
Суды штрафуют крымчан, не сдающих ковид-тесты
17 часов назад
«Приписки либо обилетили»: администрацию Ялты заподозрили в коррупции
Чиновников мэрии Ялты заподозрили в коррупции.