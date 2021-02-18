Происшествия
Крымчанину грозит тюремный срок за махинации с деньгами соседей
Житель села Победное Джанкойского района заявил в полицию о том, что его знакомый мошенническим способом выманил у него более 90 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как выяснилось позже, товарищ несколько лет назад попросил занять ему денег на дорогостоящую операцию жены. Однако потом под разными предлогами переносил сроки возврата долга. Позже он снова обратился к знакомому с просьбой дать ему денег на открытие своего предприятия. Мужчина пообещал, что рассчитывает получить грант от государства и отдаст товарищу весь долг целиком.
В очередной раз, поверив в обман, доверчивый крымчанин занял другу денег. Но после того, как обман раскрылся, он сразу же обратился к сотрудникам уголовного розыска.
Полицейские выяснили, что в 2020 году таким же образом мужчине удалось обмануть еще нескольких жителей Джанкойского района. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 136 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний житель села Марьино Джанкойского района.
В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество. Ему грозит максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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