Крымчанин проспонсировал мошенника на более чем 90 тысяч рублей

В полицию Джанкойского района обратился житель села Победное, который сообщил, что его знакомый мошенническим путем завладел его денежными средствами на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Он рассказал, что несколько лет назад к нему обратился мужчина с просьбой занять денег на дорогостоящую операцию супруге. Ничего не подозревающий товарищ, не колеблясь, передал ему денежные средства. В дальнейшем должник под разными предлогами переносил сроки возврата денег.

В последующем мужчина снова обратился к потерпевшему с просьбой занять ему денег для открытия своего предприятия и дальнейшего получения от государства гранта для реализации своей бизнес-идеи. Он пообещал после получения грантовых денег вернуть весь долг целиком. В очередной раз поверив в обман, потерпевший передал приятелю денежные средства. Только после того, как обман раскрылся, он обратился к сотрудникам уголовного розыска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены другие жители Джанкойского района, потерпевшие от рук мошенника в 2020 году. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 136 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний житель села Марьино Джанкойского района, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отношении задержанного возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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