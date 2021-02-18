Крымчане стали хуже соблюдать противоэпидемические меры

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По результатам проверок, которые провел «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» выяснилось, что предприятия и организации ослабили противоэпидемические меры.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщила директор ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» Татьяна Зверенва.

«Наши предприниматели несколько расслабились. В торговых помещениях отсутствуют рециркуляторы воздуха. Не обновляется разметка соблюдений социальной дистанции. Мы все посещаем магазины и обратили внимание, что желтые полосы либо стерлись, либо видны «кусочками», — сообщила Татьяна Зверева.

Также по ее словам, сотрудникам многих предприятий перестали ежедневно измерять температуру, санитайзеры стоят пустые, а транспорт на конечных остановках не обрабатывают.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал крымчан не расслабляться.

«Если все расслабятся, ситуация только ухудшится. Вернемся к тем же позициям – полторы тысячи заражений в неделю, соответственно у нас перспективы открытия отраслей и ослабления режима не будет», — подчеркнул глава Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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