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Власть

Крымчане перестали платить за электричество

12:32 четверг, 18 февраля 2021
Крымчане перестали платить за электричество

фото © Новости Крыма

Юридические и физические лица задолжали госпредприятию «Крымэнерго» за электроэнергию более 3 млрд рублей.

Об этом сказано в подготовленных минтопэнерго республики материалах к заседанию комитета Госсовета республики по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

«Дебиторская задолженность за потребленную электрическую энергию составляет 3,28 млрд рублей, в том числе, по юридическим лицам – 2,74 млрд рублей, по населению – 540 млн рублей», – указано в материалах.

Уточняется, что просроченная дебиторская задолженность составляет 2,23 млрд рублей, в том числе по юридическим лицам – более 2 млрд рублей, по населению – 225,8 млн рублей.

Задолженность за поставленные в республике энергоресурсы в целом по состоянию на 1 января 2021 года составляет 9,1 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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