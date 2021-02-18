Крымчан удивила «адская» подсветка памятника героям войны

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Власти Евпатории объяснили символизм нововведения.

Памятник евпаторийскому десанту на въезде в крымскую здравницу подсветили кроваво-красным цветом, что мгновенно вызвало обсуждение в соцсетях. Однако городские службы не берут на себя ответственность за такое благоустройство.

Слайд-шоу с изображением памятника морякам-десантникам опубликовано в группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «Вконтакте».

«Немного зловеще», — так подписано видео.

Мнения подписчиков группы разделились.

«Кровавая подсветка, как и последствия десанта. Столько ребят полегло наших, столько крови пролито. Это горе. Так что подсветка соответствует. Хоть не радужная», — считает Павел Александрович.

«А просто подсветить было слабо? А не выпендриваться», — комментирует Надежда Белова.

СМИ попытались выяснить, чья это была инициатива, но оказалось, что ни в Департаменте городского хозяйства Евпатории, ни в профильном МБУ «Порядок» таких решений не принимали.

Но нам все же удалось докопаться до истины. Как рассказал глава городской администрации Роман Тихончук, памятник — один из символов города — подсветили по его просьбе. Благоустройство провели на внебюджетные средства, добавил он, не уточнив, какие именно.

«Что значит кроваво-красная? Извините, скорбь, память у нас каким цветом должна подсвечиваться? Языки пламени, огня, война — какой цвет должен быть? Я даже не хочу слушать таких диванных революционеров!», — прокомментировал он нововведение.

В тексте использованы материалы: Форпост

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