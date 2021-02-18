Константинов помечтал об отмене водных графиков в Крыму

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Столица Крыма может выйти на снятие ограничений по подаче воды к концу лета 2021 года.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По мнению главы республиканского Госсовета, регион уже преодолел «острую» фазу дефицита воды.

«От «красной черты» мы отошли. Да, мы находимся в режиме экономии, но у нас пребывающих источников больше, чем потребления. Определенный запас мы начинаем формировать. В ближайшее время, я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю», - предположил Константинов.

В данный момент, уточнил спикер парламента, южный регион отошел от ограничений по подаче воды за счет перехода на альтернативные источники снабжения, а водохранилищам позволили наполняться, чтобы обеспечить водой курортный сезон.

Кроме того, большую надежду на решение проблемы дает полуострову утвержденная федеральным правительством программа по преодолению водного дефицита.

«Реализуется программа, которая поддержана федеральным центром, лично президентом. Например, вопросы, которые в первую очередь - у нас обострилась ситуация в Симферополе - мы закрыли за счет подземных источников, - пояснил Константинов, добавив, что проекты по опреснению морской воды будут реализованы, однако они не станут основными источниками водоснабжения региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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