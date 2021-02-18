Водный кризис
Развитие сюжета: Украина намерена окончательно заблокировать Северо-Крымский канал ● Климатолог заявил о возможном выходе Крыма из 20-летней засухи ● Жители Севастополя в шоке от «черной воды» в кране ● Снег не спасает: гидролог рассказала о ситуации с водой в Крыму ● Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов
Константинов помечтал об отмене водных графиков в Крыму
фото © Крым.реалии
Столица Крыма может выйти на снятие ограничений по подаче воды к концу лета 2021 года.
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
По мнению главы республиканского Госсовета, регион уже преодолел «острую» фазу дефицита воды.
«От «красной черты» мы отошли. Да, мы находимся в режиме экономии, но у нас пребывающих источников больше, чем потребления. Определенный запас мы начинаем формировать. В ближайшее время, я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю», - предположил Константинов.
В данный момент, уточнил спикер парламента, южный регион отошел от ограничений по подаче воды за счет перехода на альтернативные источники снабжения, а водохранилищам позволили наполняться, чтобы обеспечить водой курортный сезон.
Кроме того, большую надежду на решение проблемы дает полуострову утвержденная федеральным правительством программа по преодолению водного дефицита.
«Реализуется программа, которая поддержана федеральным центром, лично президентом. Например, вопросы, которые в первую очередь - у нас обострилась ситуация в Симферополе - мы закрыли за счет подземных источников, - пояснил Константинов, добавив, что проекты по опреснению морской воды будут реализованы, однако они не станут основными источниками водоснабжения региона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане перестали платить за электричество. Юридические и физические лица задолжали госпредприятию «Крымэнерго» за электроэнергию более 3 млрд рублей.
Севастопольцев встревожила информация о сносе исторического здания. Тревога ложная, утверждают власти.
В Севастополе растет новая свалка. Балка Бермана в Севастополе постепенно превращается в свалку твердых бытовых отходов. Неизвестные КамАЗами свозят туда мусор.
Крымчанка завела у себя в квартире 30 собак. Жительница Красноперекопска устроила у себя в квартире питомник. В помещении находятся 30 собак.
Крымчан удивила «адская» подсветка памятника героям войны фото
Власти Евпатории объяснили символизм нововведения.
Константинов помечтал об отмене водных графиков в Крыму
Столица Крыма может выйти на снятие ограничений по подаче воды к концу лета 2021 года.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя
Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
вчера
Симферополь оказался на грани банкротства
24 часа назад
Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы
Ялта в течение 10 дней будет отмечать полуторавековой юбилей со дня рождения поэтессы Леси Украинки.