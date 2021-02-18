Власть
Коммунальные службы Ялты приступили к расчистке дорог от выпавшего снега
Работники коммунальных служб Ялты оперативно приступили к расчистке дорог от последствий снегопада, который начался сегодня в Ялте ближе к вечеру.
Как сообщил начальник муниципального предприятия «РЭУ» Александр Кононцев, в первую очередь ведется уборка подъездных путей к социально-значимым объектам.
«Практически сразу на уборку снега мы задействовали семь единиц техники. Традиционно прежде всего работаем по дорогам, ведущим к социально-значимым объектам, а также основным транспортным артериям города», – заявил он.
При этом Кононцев уточнил, что ввиду интенсивности снегопада дороги приходится обрабатывать несколько раз.
Начальник МБУ «ДЭУ» также отметил, что после расчистки дорог в Ялте техника будет направлена в Алупку и поселки региона. «Все службы переведены на усиленный режим работы, однако в силу сложных погодных условий и из-за автомобильных заторов возможны задержки», – предупредил он и обратился к ялтинцам с просьбой с понимаем отнестись к трудностям решения проблемы, стараться временно не пользоваться личными автомобилями и убрать припаркованные вдоль проезжей части машины, а также уступать дорогу спецтехнике.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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