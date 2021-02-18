Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +1
море +10

Власть

Коммунальные службы Ялты приступили к расчистке дорог от выпавшего снега

17:49 четверг, 18 февраля 2021
Ялта

Работники коммунальных служб Ялты оперативно приступили к расчистке дорог от последствий снегопада, который начался сегодня в Ялте ближе к вечеру.

Как сообщил начальник муниципального предприятия «РЭУ» Александр Кононцев, в первую очередь ведется уборка подъездных путей к социально-значимым объектам.

«Практически сразу на уборку снега мы задействовали семь единиц техники. Традиционно прежде всего работаем по дорогам, ведущим к социально-значимым объектам, а также основным транспортным артериям города», – заявил он.

При этом Кононцев уточнил, что ввиду интенсивности снегопада дороги приходится обрабатывать несколько раз.

Начальник МБУ «ДЭУ» также отметил, что после расчистки дорог в Ялте техника будет направлена в Алупку и поселки региона. «Все службы переведены на усиленный режим работы, однако в силу сложных погодных условий и из-за автомобильных заторов возможны задержки», – предупредил он и обратился к ялтинцам с просьбой с понимаем отнестись к трудностям решения проблемы, стараться временно не пользоваться личными автомобилями и убрать припаркованные вдоль проезжей части машины, а также уступать дорогу спецтехнике.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина намерена окончательно заблокировать Северо-Крымский канал. Украина достроит дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно заблокировать возможность подачи воды на полуостров.

Крымчане перестали платить за электричество. Юридические и физические лица задолжали госпредприятию «Крымэнерго» за электроэнергию более 3 млрд рублей.

Севастопольцев встревожила информация о сносе исторического здания. Тревога ложная, утверждают власти.

В Севастополе растет новая свалка. Балка Бермана в Севастополе постепенно превращается в свалку твердых бытовых отходов. Неизвестные КамАЗами свозят туда мусор.

Власть
Крымчан удивила «адская» подсветка памятника героям войны

Крымчан удивила «адская» подсветка памятника героям войны фото

Власти Евпатории объяснили символизм нововведения.

Водный кризис
Константинов помечтал об отмене водных графиков в Крыму

Константинов помечтал об отмене водных графиков в Крыму

Столица Крыма может выйти на снятие ограничений по подаче воды к концу лета 2021 года.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Общество
Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы

Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы

Ялта в течение 10 дней будет отмечать полуторавековой юбилей со дня рождения поэтессы Леси Украинки.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации