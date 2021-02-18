Какой сегодня праздник 18 февраля

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Сегодня, 18 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День пельменей

Фото salatyk.ru

Пельмени - одно из самых любимых блюд во всем мире. Праздничный стол, семейный обед, быстрый холостяцкий ужин, хочешь поесть вкусно, полезно, сытно, первое, что приходит на ум – пельмени!

Первые дошедшие до нас упоминания о пельменях встречаем в летописях еще 15 века! Тогда это было яство для торжественных случаев: свадеб, крестин, традиционно именно пельменями угощали самых дорогих гостей. Это кушанье символизировало изобилие, богатство.

Есть и другая, более древняя версия появления на свет первых пельменей, согласно которой это блюдо возникло в 13 веке, вместе с монгольскими завоевателями. А монголы рецепт пельменей позаимствовали у китайцев. «Цзяо-цзы» - так называется традиционное старинное кушанье китайской кухни, которое почти один в один копирует наши пельмени.

День транспортной полиции России

Фото Рамблер

18 февраля в России отмечают День образования транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации («Главное управление на транспорте»).

Несмотря на то, что День транспортной полиции России не является официальным праздником, но всех сотрудников ведомства в этот день поздравляют высшие чины МВД. Организуются различные праздничные мероприятия и концерты, а особо отличившихся сотрудников награждают почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками.

Троян Зимний

Славянская мифология - совокупность мифологических воззрений, верований и культов славянских народов. К сожалению, до наших дней дошло очень мало источников, описывающих верования древних славян, и существ, соседствующих с ними в те времена. Древнеславянская мифология затрагивает огромный промежуток времени и содержит информацию от сотворения мира до бытовых сцен славянского народа. При этом ее можно разделить на два крупных этапа: древний, первозданный этап, и новый, современный для древних славян.

Также сегодня, 18 февраля, отмечают такие праздники:

- День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков

- День вещевой и продовольственной службы ВС РФ

- Международный фестиваль кубинских сигар на Кубе

- Агафья Коровница

- День, когда все понятно без слов

- Праздник всех легкомысленных

- День выпивания вина (National Drink Wine Day) в США

- День батарейки (National Battery Day) в США

- День камбалы фаршированной крабами (National Crab Stuffed Flounder) в США

- День независимости Гамбии

- День союза курдских студентов в Ираке

- День дипломатических работников Туркменистана

- Всемирный день управления информацией (Global Information Governance Day)

Сегодня именины празднуют: Полиевкт, Агафья, Антон, Макар, Феодосий, Василиса, Элладий, Евагрий, Феодулия.

Что происходило 18 февраля в прошлые годы

1268 - Тевтонские рыцари потерпели жестокое поражение от княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в Раковорской битве.

1762 - Петр III издает Манифест о вольности дворянства (дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку и беспрепятственно выезжать за границу).

1814 - очередная победа Наполеона: на этот раз разгромлен кронпринц Вюртембергский.

1855 - на российский престол взошел Александр II (вошел в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ).

1885 - опубликована книга Марк Твена «Приключения Гекльберри Финна».

1913 - английский химик Фредерик Содди предложил к использованию термин «изотоп».

1979 - впервые за много лет в пустыне Сахара выпал снег.

1981 - СССР и Республика Зимбабве установили дипломатические отношения между собой.

1986 - государственный деятель Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Хорватией (Европа) и Угандой (Африка).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 февраля. Какие праздники будут завтра?

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