Общество
Какой сегодня праздник 18 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 18 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День пельменей
Фото salatyk.ru
Пельмени - одно из самых любимых блюд во всем мире. Праздничный стол, семейный обед, быстрый холостяцкий ужин, хочешь поесть вкусно, полезно, сытно, первое, что приходит на ум – пельмени!
Первые дошедшие до нас упоминания о пельменях встречаем в летописях еще 15 века! Тогда это было яство для торжественных случаев: свадеб, крестин, традиционно именно пельменями угощали самых дорогих гостей. Это кушанье символизировало изобилие, богатство.
Есть и другая, более древняя версия появления на свет первых пельменей, согласно которой это блюдо возникло в 13 веке, вместе с монгольскими завоевателями. А монголы рецепт пельменей позаимствовали у китайцев. «Цзяо-цзы» - так называется традиционное старинное кушанье китайской кухни, которое почти один в один копирует наши пельмени.
День транспортной полиции России
Фото Рамблер
18 февраля в России отмечают День образования транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации («Главное управление на транспорте»).
Несмотря на то, что День транспортной полиции России не является официальным праздником, но всех сотрудников ведомства в этот день поздравляют высшие чины МВД. Организуются различные праздничные мероприятия и концерты, а особо отличившихся сотрудников награждают почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками.
Троян Зимний
Славянская мифология - совокупность мифологических воззрений, верований и культов славянских народов. К сожалению, до наших дней дошло очень мало источников, описывающих верования древних славян, и существ, соседствующих с ними в те времена. Древнеславянская мифология затрагивает огромный промежуток времени и содержит информацию от сотворения мира до бытовых сцен славянского народа. При этом ее можно разделить на два крупных этапа: древний, первозданный этап, и новый, современный для древних славян.
Также сегодня, 18 февраля, отмечают такие праздники:
- День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков
- День вещевой и продовольственной службы ВС РФ
- Международный фестиваль кубинских сигар на Кубе
- Агафья Коровница
- День, когда все понятно без слов
- Праздник всех легкомысленных
- День выпивания вина (National Drink Wine Day) в США
- День батарейки (National Battery Day) в США
- День камбалы фаршированной крабами (National Crab Stuffed Flounder) в США
- День независимости Гамбии
- День союза курдских студентов в Ираке
- День дипломатических работников Туркменистана
- Всемирный день управления информацией (Global Information Governance Day)
Сегодня именины празднуют: Полиевкт, Агафья, Антон, Макар, Феодосий, Василиса, Элладий, Евагрий, Феодулия.
Что происходило 18 февраля в прошлые годы
1268 - Тевтонские рыцари потерпели жестокое поражение от княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в Раковорской битве.
1762 - Петр III издает Манифест о вольности дворянства (дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку и беспрепятственно выезжать за границу).
1814 - очередная победа Наполеона: на этот раз разгромлен кронпринц Вюртембергский.
1855 - на российский престол взошел Александр II (вошел в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ).
1885 - опубликована книга Марк Твена «Приключения Гекльберри Финна».
1913 - английский химик Фредерик Содди предложил к использованию термин «изотоп».
1979 - впервые за много лет в пустыне Сахара выпал снег.
1981 - СССР и Республика Зимбабве установили дипломатические отношения между собой.
1986 - государственный деятель Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
1992 - Украина установила дипломатические отношения с Хорватией (Европа) и Угандой (Африка).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 февраля. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 17 февраля. Сегодня, 17 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 16 февраля. Сегодня, 16 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Из-за снегопада крымчане пересели на коней. Всадники перегнали все проезжающие мимо автомобили.
Какой сегодня праздник 15 февраля. Сегодня, 15 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Зима обошла стороной крымский поселок фото
Там нет снега, а деревья и кусты покрыты зелеными листьями.
Сезон «на удачу». Что ждет в Крыму туристов в 2021 году
Крымские власти готовятся к курортному сезону. Чиновники обещают ряд нововведений, которые затронут как туристов, так и жителей полуострова.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя
Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
10 часов назад
Новый мэр Симферополя: кто он такой
10 часов назад
Симферополь оказался на грани банкротства
8 часов назад
Украина планируют вернуть Крым и Донбасс уже в начале лета
В Украине заговорили о возвращении Крыма и Донбасса уже в начале лета текущего года.