Коронавирус в Крыму
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Две больницы и роддом в Крыму возвращаются к штатному режиму работы
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В Крыму сокращают количество коек для лечения больных коронавирусом и переводят в штатный режим работы две больницы в Симферополе и Бахчисарае, а также Симферопольский роддом №2.
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам распространения коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
«Бахчисарайская центральная районная больница сейчас переходит на работу в свой штатный режим с коечной мощностью в 298 коек. С сегодняшнего дня начинает работу по своему профилю Республиканский госпиталь для ветеранов воин с коечной мощностью в 200 коек в своем штатном режиме. В ближайшее время планируется закрытие работы по своему основному профилю Второго родильного дома города Симферополя», – сообщил Остапенко.
По его словам, в других больницах также постепенно снижают количество коек для лечения пациентов с коронавирусом.
«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки с 16 февраля сокращен коечный фонд на 470 коек. В том числе, 206 коек в Симферопольской городской клинической больнице №7. 30 коек в Симферопольской клинической больнице (это бывшая Железнодорожная больница). 30 коек в Красногвардейской центральной районной больнице. 20 коек – в Советской. 15 коек – в Крымской республиканской клинической психиатрической больнице. 169 коек – в Бахчисарайской центральной районной больнице», – проинформировал Остапенко.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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